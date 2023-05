The Lord of The Rings Gollum: prenotalo in offerta e ricevi un bellissimo REGALO

Se ami il mondo fantastico creato da J.R.R. Tolkien, non lasciarti sfuggire l’opportunità di prenotare il nuovo videogioco The Lord of the Rings: Gollum su Amazon.

Solo per i clienti che effettuano il preordine, c’è una promozione imperdibile che include il gioco e una mappa della Terra di Mezzo in carta laminata, grande e dettagliata. Un dono prezioso per i veri fan della saga de Il Signore degli Anelli. Tutto questo ti costerà soltanto 59 euro.

The Lord of The Rings Gollu: viaggio nella Terra di Mezzo

The Lord of the Rings: Gollum è un gioco d’avventura e azione che ti mette nei panni del misterioso Gollum nella sua disperata ricerca per riavere il suo Tesoro. Dovrai affrontare pericoli e sfide in ambienti mozzafiato, come le montagne di Mordor, il Bosco Atro e le miniere dei Nani.

Dovrai anche fare scelte cruciali che influenzeranno la personalità e il destino di Gollum. Chi avrà la meglio: il furbo e malvagio Gollum o l’innocente e spaventato Smeagol?

Il gioco è un’adattamento ufficiale basato sulle opere letterarie di J.R.R. Tolkien e racconta una storia inedita, che si svolge in parallelo agli eventi descritti ne La Compagnia dell’Anello. Scopri come Gollum ha ingannato i personaggi più potenti della Terra di Mezzo, come Gandalf, Aragorn e Sauron, e vivi un’avventura epica e coinvolgente.

The Lord of the Rings: Gollum uscirà il 25 maggio per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà più tardi nel corso dell’anno. Prenota ora il gioco su Amazon e assicurati la promozione con la mappa della Terra di Mezzo in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.