The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom crolla al MINIMO STORICO (45€!)

Quando si parla di Nintendo Switch è impossibile tralasciare il capolavoro The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Beh, se non sei ancora riuscito a giocare al secondo capitolo, uscito lo scorso anno e vincitore di numerosissimi premi, sarai felice di sapere che puoi prenderlo al prezzo più basso mai visto su Amazon. Clicca qui per acquistare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a soli 45,99€! Scopriamo tutte le caratteristiche del titolo Nintendo.

Tutte le caratteristiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Questo gioco continua la storia di Breath of the Wild, introducendo innovative meccaniche di gioco e abilità. Tra le novità, spicca l’Ultramano, un guanto misterioso che permette a Link di rallentare il tempo, teletrasportarsi e manipolare oggetti con il pensiero, ampliando le possibilità di esplorazione e combattimento in modo dinamico e coinvolgente.

Il mondo di Hyrule in Tears of the Kingdom è più vasto e dettagliato che mai, con la capacità di esplorare sia la terraferma che i cieli, grazie a nuove abilità di volo e a un mezzo di trasporto inedito.

In questa avventura epica, Link e Zelda affronteranno una minaccia ancora più grande del passato, esplorando nuovi territori sia a terra che nei cieli di Hyrule, con una trama ricca di colpi di scena e momenti memorabili.

Approfitta dello sconto Amazon per giocare al miglior titolo di avventura dello scorso anno. Fai tuo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al prezzo di 45,99€, grazie allo sconto del 15%.