The Legend of Zelda: Breath of the wild con lo sconto del 14% su Amazon

Se ami l'avventura, le storie epiche e i videogame di azione (e magari possiedi una Nintendo Switch), oggi non puoi perderti The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ecco perché comprarlo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ti trasporta in un vasto mondo aperto pieno di misteri, pericoli e avventure da vivere. Dovrai esplorare paesaggi mozzafiato che vanno dalle distese di prati verdissimi a cime montuose innevate, da foreste antiche a deserti aridi. Sarai tu ad immergerti in una storia avvincente che ti porterà a combattere contro il male incarnato nel malvagio Calamity Ganon. Nel ruolo del leggendario eroe Link, devi risvegliare dal sonno centenario e raccogliere le divinità divine per salvare il regno di Hyrule.

Non di meno, sarai in grado di affrontare le sfide più impegnative e risolvere i puzzle nel modo che preferisci, utilizzando le tue abilità e la tua creatività. Potrai sperimentare con gli oggetti e le armi che trovi, cucinare piatti speciali per aumentare le tue skill e molto altro ancora. Pensa che dovrai pianificare attentamente le tue mosse, essere uno stratega nei combattimenti e utilizzare al meglio le tue risorse per sopravvivere alle avventure più pericolose.

Goditi uno spettacolo visivo straordinario con grafica dettagliata e ambienti mozzafiato che sembreranno prender vita sullo schermo del tuo Nintendo Switch. Inoltre, lasciati trasportare dalla colonna sonora magistrale, composta da brani epici e melodie memorabili che si adattano perfettamente all'atmosfera.