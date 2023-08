The Last of Us Remake per PS5: SCONTO SUPER su Amazon (-40%)

L’adattamento per PS5 ha permesso di migliorare ogni aspetto visivo del gioco. Pur mantenendo la struttura originale dell’esperienza di gioco, Naughty Dog ha arricchito il mondo di The Last of Us con effetti di luce realistici, ambientazioni dettagliate e scenari rivisitati. Ogni dettaglio, dall’espressione dei personaggi agli scenari post-apocalittici, è reso in modo ancora più coinvolgente grazie alla potenza della console di nuova generazione.

I vantaggi della PS5 vengono messi in mostra in modi sorprendenti durante il gioco. Grazie all’unità SSD di PS5, i caricamenti iniziali sono quasi istantanei e i caricamenti di passaggio sono impercettibili, consentendoti di entrare nell’azione senza interruzioni. Inoltre, il feedback aptico del controller wireless DualSense è utilizzato in modo intelligente per trasmettere sensazioni realistiche, come le gocce di pioggia o il calpestio sulla neve.

Inoltre, sfruttando la tecnologia audio 3D Tempest della console, Naughty Dog ha creato un motore audio potenziato che offre paesaggi sonori dettagliati e un livello di immersività mai sperimentato prima. Ogni scricchiolio, esplosione e sussurro ti avvolgerà in un modo che non hai mai provato.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di rivivere uno dei giochi più amati di sempre in una versione completamente rimasterizzata per PlayStation 5.