The Last of Us, l'episodio 5 arriva prima: quando esce in Italia

Siamo entrati nella settimana del Super Bowl 2023. Nella serata di domenica 12 febbraio, quando in Italia saranno le prime ore del mattino di lunedì 13 febbraio, si giocherà l’attesa finale del campionato di football nordamericano che fermerà anche questa volta una intera nazione. Un evento che ha un effetto diretto anche sulla prossima attesa puntata della serie TV di The Last of Us: per fortuna sono buone notizie.

HBO, la casa produttrice dello show, ha infatti deciso di anticipare la messa in onda del quinto episodio. Sky, che detiene la distribuzione della serie TV sul nostro territorio, ha fatto sapere che si allineerà di conseguenza e quindi sarà possibile guardare la nuova puntata già nella notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio. La puntata sarà on demand su Sky e in streaming su NOW, che puoi avere ora a soli 3 euro.

The Last Of Us episodio 5: data di uscita e streaming in Italia

L’episodio Endure and Survive vedrà comunque la regolare messa in onda su Sky nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio dando, come detto, possibilità agli abbonati di poterla guardare in anticipo on demand. Un vantaggio che è offerto anche ai numerosi clienti della piattaforma streaming NOW, cui pacchetto entertainment continua ad essere in offerta a soli 3 euro per i nuovi abbonati.

Ti ricordiamo che se vuoi un assaggio della serie TV puoi approfittare del primo episodio reso disponibile gratuitamente su YouTube nei giorni scorsi, già in lingua italiana. In tal proposito, il quinto episodio doppiato nella nostra lingua sarà disponibile dal 20 febbraio.

La serie TV di The Last of Us sta conquistando tutti, sia gli appassionati del videogioco originale, sia chi non conosceva l’opera per PlayStation. Non ti rimane che darle anche tu un’occasione provando la piattaforma NOW al prezzo simbolico di 3 euro.

