The Last Of Us: l'edizione remastered per PS4 in super sconto

The Last Of Us è uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi. La sua edizione rimasterizzata per PS4, che ora è in sconto del 24% su Amazon, ha portato il gioco a nuove vette di qualità. Il titolo è stato completamente rinnovato in 1080p con 60 fps, il che significa che i giocatori possono godere di un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata rispetto alla versione originale del gioco. Approfitta subito di questa offerta e acquista questo incredibile titolo ad un prezzo di soli 16,00 euro.

The Last Of Us: l’offerta che tutti i nerd stavano cercando

The Last Of Us segue le avventure di Joel e Ellie in un mondo post-apocalittico, dove l’umanità è stata decimata da una malattia fungina che trasforma le persone in creature violente e sanguinarie. Il gioco ha un’atmosfera cupa e opprimente che è stata elogiata da molti critici. Inoltre, la storia del gioco è stata molto apprezzata e ha ricevuto molti premi, tra cui il titolo di game of the year.

Il DLC Left Behind, uscito nel febbraio 2014, ha aggiunto una nuova prospettiva alla storia del gioco. The Last Of Us segue Ellie prima degli eventi del gioco principale e fornisce informazioni sulla sua vita prima che incontra Joel. Il DLC è stato molto ben accolto dalla critica e dai fan del gioco.

In generale, The Last Of Us rimane un titolo eccellente, e la sua edizione rimasterizzata per PS4 rende l’esperienza di gioco ancora migliore. Con la rimasterizzazione in 1080p con 60 fps, i giocatori possono godere di una grafica ancora più dettagliata e di una giocabilità più fluida. Inoltre, l’aggiunta dei DLC Left Behind e Territori abbandonati offre ancora più contenuti da scoprire per i giocatori. Se sei un fan dei giochi d’azione o di sopravvivenza, The Last of Us rimane una scelta eccellente, soprattutto ora che è in sconto del 24% su Amazon. Acquistalo subito ad un prezzo ridicolo di soli 16,00 euro, i pezzi a disposizione stanno andando a ruba.

