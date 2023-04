The Last of Us, il remake per PS5 è tornato in offerta su Amazon (-26%)

Se sei un fan di The Last of Us, il capolavoro di Naughty Dog che ha conquistato milioni di giocatori nel 2013, e che da poco è diventato una serie TV di successo, non puoi perderti questa offerta da paura.

Il remake per PS5 è disponibile su Amazon a 59,98 euro invece di 80,99. Risparmi subito il 26% sul prezzo originale e ti porti a casa uno dei giochi più amati di sempre, rivisto per la nuova generazione di console.

The Last of Us PS5 in offerta: cosa devi sapere

The Last of Us è un gioco di azione e avventura ambientato in un mondo post-apocalittico, dove un’epidemia ha trasformato la maggior parte degli esseri umani in creature infette e aggressive.

Il titolo segue la storia di Joel, un sopravvissuto che deve scortare Ellie, una ragazza immune al virus, attraverso gli Stati Uniti devastati. Lungo il viaggio, i due dovranno affrontare non solo le minacce infette, ma anche i pericoli rappresentati da altri sopravvissuti disperati e violenti.

Il remake di The Last of Us per PS5 è una versione completamente rifatta del gioco originale, che sfrutta le potenzialità della nuova console di Sony. Il gioco offre una grafica mozzafiato in 4K e 60 fps, un audio 3D immersivo, tempi di caricamento ridotti e il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense. Inoltre, include anche l’espansione Left Behind, che racconta le origini di Ellie e la sua amicizia con Riley.

Non perdere allora la possibilità di acquistare il remake di The Last of Us per PS5 su Amazon a 59,98 euro invece di 80,99 e preparati a vivere un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente e scopri l’incredibile storia che ha dato origine alla serie TV.

