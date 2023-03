The Last of Us, il cofanetto della serie TV in PREORDINE su Amazon

Neanche il tempo di concludersi con l’ultima puntata andata in onda in questi giorni, che la prima stagione della serie TV di The Last of Us è adesso disponibile in pre-order su Amazon.

Il popolare e-commerce ti permette infatti di prenotare il cofanetto che include l’intera prima stagione. Non c’è ancora una data di uscita, ma questo è il modo migliore per assicurartelo al prezzo più basso. In ogni caso, non dovrebbe mancare molto al lancio.

Serie TV di The Last of Us: prenota ora il cofanetto

Il box include naturalmente tutti gli episodi della prima stagione di una serie TV che ha conquistato tutti: sia gli appassionati del videogioco da cui è tratta, sia coloro che non conoscevano affatto il franchise.

Ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, The Last of Us è una serie TV con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ambientata 20 anni dopo l’esplosione di una brutale pandemia da Cordyceps, un virus che trasforma gli esseri umani in mostri molto simili agli zombie.

Joel, cinico contrabbandiere di 50 anni che ha perso ogni speranza verso l’umanità, si ritrova costretto a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insieme alla giovane Ellie, una ragazza di 14 anni che non hai mai visto il mondo al di fuori le zone di quarantena.

Un semplice viaggio di consegna si trasformerà presto in qualcosa di più per uno show che ha emozionato tutti. Prenota adesso il cofanetto su Amazon e fatti trovare pronto al lancio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.