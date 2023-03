The Last of Us, il cofanetto della Serie TV è già in OFFERTA su Amazon

Se sei un fan di The Last of Us, il celebre videogioco post-apocalittico di Naughty Dog, non puoi perderti l’occasione di prenotare il cofanetto in DVD della prima stagione della serie TV omonima, disponibile su Amazon a soli 29,90 euro invece di 40,55 con spedizione Prime.

La serie TV di The Last of Us è una produzione HBO ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, lo stesso creatore del videogioco, ed ha riscosso un incredibile successo di critica e pubblico.

The Last of Us, la serie TV presto in cofanetto

La serie è ambientata vent’anni dopo lo scoppio di una pandemia da Cordyceps, un fungo che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie. I protagonisti sono Joel e Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, due sopravvissuti che devono affrontare un lungo e pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti devastati dal contagio.

Lo show è fedele alla trama e all’atmosfera del videogioco, ma offre anche nuovi spunti e approfondimenti sui personaggi e sul mondo in cui vivono. La colonna sonora è curata da Gustavo Santaolalla e David Fleming, gli stessi compositori del titolo originale. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione ed è stata acclamata dalla critica e dal pubblico.

Il cofanetto in DVD della prima stagione contiene nove episodi da 42 a 78 minuti ciascuno. Si tratta ancora di un pre-order, ma se lo ordini ora su Amazon potrai riceverlo appena sarà disponibile, con la garanzia del prezzo più basso.

Non perdere dunque l’occasione di prenotare il cofanetto in DVD della prima stagione di The Last of Us su Amazon a soli 29,90 euro invece di 40,55 con spedizione Prime. Vivrai un’esperienza emozionante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.