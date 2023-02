The Last of Us, guarda l'episodio 6 in streaming

La serie TV di The Last of Us è giunta all’episodio 6. Una puntata molto attesa dagli appassionati, specialmente tra coloro che conoscono già il videogioco originale, perché ha introdotto una serie di eventi molto emozionanti con il ritrovamento di personaggi molto amati.

Per guardare l’episodio 6 in lingua originale sottotitolato in italiano puoi subito sfruttare la prova di 30 giorni di SkyQ, che ti permette di accedere all’intero pacchetto dell’emittente a soli 9 euro. In alternativa, puoi abbonarti alla piattaforma NOW a 3 euro per il primo mese o a 9,99 euro al mese per i primi 6 mesi.

The Last of Us: dove guardare l’episodio 6 in streaming

L’episodio 6 di The Last of Us, intitolato “Kin“, inizia con Joel ed Ellie che arrivano a Jackson, nel Wyoming. Qui Joel si riunisce con Tommy, la cui moglie nel frattempo è in dolce attesa. Joel chiede a Tommy di tenere al sicuro Ellie che non la prende bene. I due inizialmente si separano prima di ricongiungersi e proseguire nel viaggio: qui incontreranno un nuovo pericolo che li farà avvicinare ancora di più capendo che ormai il loro rapporto è arrivato ad un livello superiore.

L’episodio è stato particolarmente emozionante perché oltre ad aver riportato un personaggio importante che avevamo visto nel primo episodio ha aggiunto un ulteriore livello di tensione e di pericolo ad uno show che pare migliorare di puntata in puntata.

Per guardarlo ora in diretta streaming puoi abbonarti a soli 3 euro alla piattaforma NOW accessibile tramite SmartTV e i comuni dispositivi elettronici, console da gioco comprese. Un’occasione unica per accedere a questa e a tutte le serie TV incluse nel pacchetto Sky.

