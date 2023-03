The Last of Us, guarda il finale di stagione in streaming

The Last of Us, la serie TV di successo basata sull’omonimo videogioco per PC e PlayStation, arriva a conclusione della sua prima stagione. Puoi già guardare la puntata conclusiva in lingua originale on-demand su Sky e NOW: per comodità, l’episodio sarà trasmesso anche questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic.

The Last of Us: il finale di stagione in diretta e in streaming

Intitolato “Look for The Light“, il nono e conclusivo episodio della prima stagione di The Last of Us si concentrerà innanzitutto su Anna Williams, la mamma di Ellie, che verrà mostrata per la prima volta. Neanche nel videogioco infatti avevamo avuto l’occasione di vedere il suo volto.

Poi, si tornerà al “presente” narrativo dello show con Joel ed Ellie in viaggio verso l’ospedale di Salt Lake City alla ricerca di risposte che potrebbero cambiare per sempre il destino dell’umanità. Chi conosce il videogioco sa benissimo che finale attendersi, ma produttori e attori promettono clamorose sorprese.

Per guardare il finale di stagione di The Last of Us in streaming ti basta abbonarti a NOW sfruttando l’offerta che ti permette di iscriverti per il primo mese a 3 euro. In alternativa, hai anche Sky, a cui puoi abbonarti con le ultime offerte.

