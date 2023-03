The Last of Us: goditi il finale in italiano su Sky e hai in regalo una Xbox

La serie TV di The Last of Us è ormai giunta alla sua conclusione con gli ultimi tre episodi in italiano che saranno visibili in esclusiva lunedì 20 marzo 2023 su Sky e Now. Gli episodi finali sono il coronamento di una serie che che convinto critica e pubblico grazie alle prove d’autore di Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente Joel ed Ellie.

Se volete godervi il finale di stagione oppure vedere l’intera serie tratta dal videogame bestseller di Naughty Dog, vi segnaliamo un’offerta molto speciale: acquistando Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sky Sport potete ricevere una Xbox Serie S in regalo per divertirvi anche con i vostri videogiochi preferiti.

L’offerta speciale Sky

Sky propone il pacchetto completo a un prezzo davvero speciale, utile non solo alla visione di The Last of Us, ma anche di tutta la MotoGP, le 121 partite della UEFA Champions League, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, e la stagione 2023-2024 della Formula 1 in diretta esclusiva. Naturalmente, non mancano tutti i contenuti speciali del servizio tra film e serie TV, oltre alle fantastiche proposte di Netflix.

L’offerta va richiesta acquistando il televisore Glass con pagamento in unica soluzione, scegliendo il pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix) + Sky Sport. Il prezzo finale, dunque, è composto dal TV Glass (dimensioni variabili tra 43”, 55” e 65”, per una spesa massima di 1.149 euro una tantum) e dall’abbonamento al servizio, a partire dal prezzo promozionale di 35,90 euro al mese per i primi 18 mesi nel caso in cui Netflix Base sia sufficiente.

Una volta completato il processo di acquisto, entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento riceverete un’e-mail con le istruzioni per ricevere la Xbox Serie S in regalo. Dunque, il premio verrà inviato nelle settimane successive e comunque entro il termine massimo di 120 giorni a decorrere dal saldo della prima mensilità di abbonamento​.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.