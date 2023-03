The Last of Us, episodio 8 disponibile: guardalo in streaming

Il tanto atteso episodio 8 di The Last of Us, penultimo appuntamento della serie TV ispirata al videogioco cult, è uscito questa notte ed è adesso disponibile per la visione in streaming su NOW.

Se non sei abbonato è ancora presente l'offerta che ti permette di iscriverti a soli 3 euro per il primo mese in modo da poter guardare, on-demand, tutta la stagione

The Last of Us, episodio 8 in streaming: emozioni a non finire

L’episodio 8 di The Last of Us, intitolato “When we are in need“, continua l’emozionante e vorticoso viaggio di Joel ed Ellie che si avvicinano a quello che gli attori definiscono come un finale di stagione che dividerà il pubblico, anche tra gli appassionati del videogioco che conoscono, in teoria, quello che accadrà.

Lo show ha riscosso un successo superiore alle aspettative, sia di critica che di pubblico, e si appresta ormai alla sua conclusione. Almeno per il momento: una seconda stagione, basata su The Last of Us Part II, è stata già confermata ufficialmente.

