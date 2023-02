The Last of Us, episodio 5: guardalo in streaming già STANOTTE

La serie TV di The Last of Us sta attirando l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Basato sul popolare gioco per PlayStation, lo show segue le vicende di Joel e Ellie, mentre affrontano un mondo post-apocalittico pieno di pericoli. La quinta puntata, intitolata “Endure and Survive“, sarà disponibile in anticipo rispetto al solito: già questa notte a partire dalle 03 ora italiana potrai trovarla in streaming su NOW, ora in offerta a soli 3 euro.

The Last of Us: guarda l’episodio 5 in streaming

In questo episodio, Joel e Ellie si trovano a confrontarsi con una nuova minaccia: un gruppo di predatori che ha preso di mira la loro comunità. Con la loro vita in pericolo, i due sono costretti a mettere in atto un piano rischioso per sconfiggere i nemici e proteggere coloro che amano.

Siamo sicuri che anche con questa puntata The Last of Us si confermerà come un tour de force di azione, emozioni e suspense, capace di tenerti incollato allo schermo fino alla fine. Lo show di HBO, del resto, è rapidamente diventato un cult non solo tra gli appassionati del gioco originale, ma anche tra chiunque ami le storie di sopravvivenza post-apocalittiche.

L'episodio 5 di The Last of Us sarà dunque in onda in diretta streaming questa notte a partire dalle 03 ora italiana su NOW

