The Last of Us 2: torna il minimo storico Amazon e lo giochi anche su PS5

Se sei un appassionato di videogiochi di azione e avventura, non puoi perderti The Last of Us 2 per PS4, il capolavoro di Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment che ha conquistato critica e pubblico.

Ricorda che puoi giocarlo anche su PS5 con delle migliorie.

The Last of Us 2: il capolavoro da non perdere

The Last of Us 2 è il sequel del celebre gioco del 2013 che ha raccontato la storia di Ellie e Joel, due sopravvissuti in un mondo post-apocalittico devastato da una pandemia, e che ha ispirato l’omonima serie TV di HBO, che puoi vedere interamente on-demand su NOW.

Cinque anni dopo, i due si sono stabiliti in Wyoming, in una comunità protetta dai pericoli esterni. Quando un evento drammatico cambia le loro vite per sempre, Ellie decide di intraprendere un nuovo viaggio alla ricerca di vendetta. Lungo la strada, dovrà affrontare nemici spietati, sia umani che infetti, e fare i conti con le conseguenze delle sue scelte.

The Last of Us 2 è un gioco emozionante e coinvolgente, che ti farà vivere una storia intensa e profonda, con personaggi realistici e complessi. Scoprirai una grafica spettacolare, una colonna sonora avvolgente e un gameplay dinamico e vario.

Potrai esplorare ambienti vasti e dettagliati, combattere con armi e oggetti improvvisati, nasconderti o attaccare a sorpresa i tuoi avversari, usare il tuo cavallo o una barca per spostarti.



