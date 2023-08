The Frame da 32" di Samsung a METÀ PREZZO su Amazon: sconto SHOCK

Inutile girarci intorno: non potrebbe capitarti una offerta Amazon migliore di quella odierna per acquistare la bellissima smart TV Samsung The Frame da 32″. Con uno sconto scioccante del 50%, infatti, la straordinaria smart TV del colosso sudcoreano crolla al prezzo di appena 299€ con consegna rapida e gratuita.

Basta un rapido sguardo per innamorarsi subito di una TV che si trasforma magicamente in un quadro, merito del suo design singolare e inimitabile che diventa un vero e proprio accessorio da arredamento.

Prezzo ridicolo per la bellissima smart TV Samsung The Frame: -50% su Amazon

La smart TV di Samsung monta un eccellente pannello Matte da 32 pollici a risoluzione QLED: i colori sono sempre ben bilanciati, così come la luminosità omogenea in ogni punto del pannello. Perfettamente compatibile con Alexa e Google Assistant per la gestione della smart home, la televisione a marchio Samsung supporta anche le tecnologie audio Dolby Atmos e OTS per essere sempre al centro dell’azione.

Con uno sconto di questa portata non hai scuse per non acquistare subito la smart TV di Samsung: mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.