The Devil in Me PS5: un'avventura terrificante in sconto su Amazon

Il terrificante gioco “The Devil in Me” per PS5 è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 20%. Benvenuti al Murder Hotel, dove nulla è come sembra e i servizi sono da brivido. Esplora ogni angolo dell’hotel durante la nuova emozionante stagione finale, sfruttando caratteristiche innovative come l’inventario dei personaggi, enigmi basati sull’uso di strumenti e azioni di movimento ampliate, come correre, saltare e arrampicarsi. Non perdere questa promozione e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 34,86 euro.

The Devil in Me PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba con questo prezzo

La tua morte è il disegno di un mostro malvagio, desideroso di diventare il più spietato serial killer d’America. Sopravvivi a elaborate “stanze di morte” dove la tua fine è concepita dallo stesso assassino. Fuggi dalle sue tortuose creazioni e cerca di eludere la morte imminente, in “The Devil in Me“.

Ma attenzione, in “The Devil in Me” non giochi da solo. Dovrai affrontare spaventosi test di lealtà: siete disposti a rischiare la tua vita per qualcuno a cui tenete? Le due acclamate modalità multiplayer sono tornate: condividete la vostra storia online con un amico o cercate sicurezza nel numero attraverso la modalità offline pass-the-pad per 5 giocatori.

La sfida è riuscire a ingannare l’assassino e preservare la vita di tutti i personaggi nel tuo racconto. La trama si sviluppa in base alle tue scelte e azioni, permettendoti di influenzare il destino dei protagonisti. Ma attenzione, ogni scelta potrebbe avere conseguenze imprevedibili e portare a una conclusione inaspettata.

“The Devil in Me” è un’esperienza di gioco avvincente e spaventosa che metterà alla prova il tuo intuito e il tuo coraggio. Risolvere enigmi, prendere decisioni difficili e cercare di sopravvivere in un ambiente così ostile sarà una sfida avvincente e coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità, “The Devil in Me” per PS5 è ora in super sconto del 20% su Amazon. Preparatevi a sperimentare l’horror al suo massimo livello, immergendovi in una storia coinvolgente e sopravvivendo alle macabre insidie del Murder Hotel. Non perdete l’occasione di affrontare il male incarnato e provate a sconfiggere il diavolo che si nasconde in ognuno di noi. Acquistalo al prezzo speciale di soli 34,86 euro e non te ne pentirai. Ma non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono davvero poche.

