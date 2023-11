The Crown 6: oggi è il giorno, guardala su Netflix con l'offerta Black Friday Sky

I fan di tutto il mondo stavano aspettando questo momento con trepidazione perché The Crown 6 è finalmente disponibile in streaming su Netflix. La nuova e ultima stagione dell’amata serie TV sulla famiglia reale britannica promette di rispettare le attese.

Se non sei più abbonato o stavi cercando l’offerta giusta per riattivarlo, approfitta del Black Friday di Sky: puoi avere Sky TV e Netflix all’incredibile prezzo di soli 14,90 euro al mese per 18 mesi. Da non perdere.

The Crown 6 arriva su Netflix: sfrutta l’offerta Sky

The Crown 6 ci catapulta negli anni ’90 e nei primi anni 2000, esplorando eventi e intrecci che hanno segnato un’epoca. Inizialmente previsti in una sola stagione, il creatore della serie, Peter Morgan, ha sorpreso tutti annunciando una sesta stagione per approfondire ulteriormente la trama.

Un aspetto unico di questa sesta stagione è l’omaggio alla regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022. Le tre attrici che l’hanno interpretata nei vari periodi della sua vita – Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton – torneranno sullo schermo per rendere omaggio alla sua straordinaria storia.

Grazie all’irrinunciabile offerta del Black Friday di Sky, ora puoi immergerti completamente in The Crown 6. Con Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese, avrai accesso a questa straordinaria serie e a tutti gli altri contenuti del catalogo.

