The Crew 2 per PS4: sconto FOLLE del 60% su Amazon

The Crew 2 per PS4 è un nuovo capitolo del rivoluzionario franchise The Crew che ti catapulta nella Motornation, una vasta e adrenalinica nazione creata per gli sport motoristici negli Stati Uniti.

The Crew 2 per PS4

The Crew 2 ti offre la possibilità di metterti alla prova su asfalto, in mare e in cielo, abbracciando quattro discipline diverse: Corsa su strada, Off-Road, Pro Racing e Freestyle. Esplora liberamente la bellezza dell’America da costa a costa, mettendo alla prova le tue abilità di guida con una vasta selezione di veicoli, tra auto, moto, navi e aerei.

La caratteristica più sorprendente di The Crew 2 è la capacità di passare da un veicolo all’altro senza alcuna interruzione durante la tua corsa. Grazie al Fast Fav feature, puoi cambiare da un’auto potente a un aereo acrobatico o a una powerboat con un solo tasto, regalandoti un’esperienza di gioco fluida e emozionante. La Motornation è un mondo senza limiti costruito appositamente per gli sport motoristici, senza schermate di caricamento o menu che interrompono il tuo divertimento.

Inoltre, The Crew 2 richiede una connessione Internet, garantendo un’esperienza di gioco sempre connessa. Condividi i tuoi momenti di gloria con il mondo e sfida i tuoi amici a superare i tuoi record. Ogni obiettivo raggiunto diventa automaticamente una nuova sfida per gli altri giocatori, creando una community dinamica e competitiva.

Se desideri esplorare New York a tutta velocità, esplorare il Grand Canyon in un fuoristrada, sfidare le onde dell’Oceano Pacifico con una powerboat o dominare il cielo sugli aerei acrobatici, The Crew 2 ti offre un’ampia varietà di discipline motoristiche. Trova il tuo stile personale, colleziona e caratterizza le tue gare preferite, e trionfa nella Motornation.

The Crew 2 su PS4 offre un'avventura motoristica straordinaria.

