The Callisto Protocol PS5: epica avventura horror in SCONTO su Amazon

Se sei pronto per un’esperienza di gioco horror indimenticabile, The Callisto Protocol è ciò che fa per te. Creato dalla mente geniale di Glen Schofield, questo survival horror di nuova generazione offre una sfida coinvolgente e spaventosa che ti terrà incollato allo schermo. E la buona notizia è che oggi puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto del 13%, facendolo tuo così al prezzo vantaggioso di soli 25,98 euro.

The Callisto Protocol PS5: le scorte a disposizione sono limitate

Immerso nell’anno 2320, The Callisto Protocol ti trasporta sulla luna morta di Giove, Callisto, in un contesto di prigionia crudele e oscuro. Vestirai i panni di Jacob Lee, un detenuto della spaventosa prigione di Black Iron, dove la sopravvivenza è un lusso raro. Il gioco ti sfida a cimentarti in un sistema di combattimento unico che unisce azioni corpo a corpo e altre a distanza. Armato di tecnologia futuristica, tra cui il manipolatore di gravità usato dalle guardie per controllare i prigionieri, dovrai sfruttare ogni risorsa a tua disposizione per restare in vita.

Ma attenzione, il pericolo non si limita alle oscure celle di Black Iron. Oltre alle minacce immediate, i giocatori dovranno esplorare gli antichi segreti nascosti sotto e sopra la superficie della luna morta di Giove. Questi misteri secolari aggiungono un livello di profondità alla trama, offrendoti un’esperienza di gioco che ti terrà costantemente sul filo del rasoio.

Grazie alla potenza della PS5, The Callisto Protocol offre grafica mozzafiato e un’atmosfera avvolgente che ti farà dimenticare il mondo reale. Ogni dettaglio è stato curato con cura per immergerti completamente nell’orrore di Callisto.

Se sei un amante dei giochi horror e sei pronto per un’avventura unica nel suo genere, non lasciarti sfuggire The Callisto Protocol. Approfitta dell’offerta del 13% di sconto su Amazon oggi e preparati a immergerti in un mondo oscuro e spaventoso che ti terrà sveglio di notte. Non aspettare oltre, le scorte a disposizione sono limitate, acquistalo immediatamente al prezzo speciale di soli 25,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.