The Callisto Protocol, la nuova offerta Amazon è da minimo storico (-34%)

Hai voglia di vivere una terrificante avventura nello spazio? Non puoi non approfittare allora della nuova offerta Amazon su The Callisto Protocol, che oggi ti porti a casa con appena 39,99 euro.

Il gioco è disponibile per la spedizione immediata con consegna veloce grazie ad Amazon Prime. Il survival horror di nuova generazione, nato dalla stessa mente del creatore di Dead Space, ti stupirà per il suo concentrato di situazioni al limite e una fantastica ambientazione fantascientifica.

The Callisto Protocol: che offerta su Amazon

The Callisto Protocol è ambientato nel 2320 nell’omonima luna morta di Giove. Nei panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron, sarai chiamato a scoprire i misteriosi e terrificanti misteri che si celano su Callisto, mentre sfrutti un sistema di combattimento che unisce azioni corpo a corpo e altre a distanza.

Potrai sfruttare armi uniche come il manipolatore di gravità, lo stesso utilizzato dalle guardie carcerarie per controllare i prigionieri, mentre sveli gli antichi segreti nascosti sotto e sopra la superficie della luna di Giove.

Puoi rendere il tuo weekend coinvolgente e terrificante approfittando ora dell’offerta Amazon che ti permette di acquistare The Callisto Protocol a 39,99 euro. Non fartelo scappare.

