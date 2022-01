The Batman: in arrivo un'edizione limitata di OREO

Batman è un personaggio iconico sotto molteplici aspetti: tra i tanti, spicca ovviamente il simbolo del Cavaliere Oscuro, che tra un po' di tempo apparirà di nuovo sul grande schermo con il volto di Robert Pattinson. La notizia di oggi però parla di qualcos'altro: OREO , nota marca di deliziosi biscotti, ha annunciato che a febbraio arriverà un'edizione speciale limitata con sopra sagoma e simbolo del vigilante mascherato della DC Comics.

Questi biscotti saranno classici in termini di gusto, ma avranno un embossing (decorazione che caratterizza i biscotti Oreo) con il volto di Batman. Non sarà poi uno qualunque, visto che la sagoma ricalcherà lo stile utilizzato su The Batman, film che arriverà al cinema il 3 marzo.

Oreo e Batman insieme per portare un'edizione limitata di biscotti

Ovviamente le sorprese non finiscono qui: scansionando il codice QR sulla confezione, gli utenti potranno anche esplorare la Batcaverna e risolvere gli indovinelli dell'Enigmista. Risolti tutti, gli utenti potranno vincere emozionanti premi e contenuti bonus. Chiara Missio, Brand Director di OREO Europe, ha detto:

Noi di OREO amiamo sorprendere i nostri fan con partnership entusiasmanti. Ecco perché siamo così felici di annunciare la partnership con The Batman, una vera e propria collaborazione con Warner Bros.

Tra i premi spiccano 1500 biglietti e un'estrazione finale per una fantastica Batman Experience a Londra che permetterà al fortunato di vincere una giornata da supereroi sul set del film. The Batman arriverà nelle sale cinematografiche il 3 marzo, con Robert Pattinson che interpreterà il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne. Il film sarà diretto da Matt Reeves e vedrà al suo interno attori del calibro di Colin Farrell nei panni del Pinguino, Zoe Kravitz in quelli di Catwoman e infine Paul Dano nei panni dell'Enigmista, quello che a tutti gli effetti potrebbe essere il villain principale del film.