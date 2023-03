That's not a Hat: il gioco di carte per tutta la famiglia a soli 8€

Siete alla ricerca di un buon gioco di carte che sia divertente, semplice da imparare e soprattutto giocabile in tante persone? That’s not a Hat è il party game perfetto per le vostre serate in famiglia o con gli amici e oggi può essere vostro a un prezzo incredibile grazie ad Amazon. Infatti il suo prezzo di listino di 10,99 euro scende fino a 8,99 euro grazie allo sconto del 18%. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

That’s not a Hat: il gioco che dovete avere

Le regole sono semplicissime e durante la partita noterete quanto sia facile confondere il nostro cervello. Ma è proprio in quel momento che dovete fare i furbi: provate a bleffare i vostri avversari facendo leva sulla loro disattenzione e convincendoli che la vostra carta sia quella giusta. Scambiandovi regali a vicenda cercate di ricordare quale regalo ciascuno di voi ha davanti a sé.

Se non ricordate quale carta/regalo avete davanti, è il momento di bluffare in modo convincente: se venite scoperti o sbagliate riceverete dei punti negativi. Vince il gioco chi alla fine ha il minor numero di punti negativi. Il gioco è adatto a giocatori di età superiore agli 8 anni e si può giocare da 3 a 8 persone. La durata media di 15 minuti dimostra la rapidità e il dinamismo di questo titolo.

Insomma That’s not a Hat è un gioco che dovrete avere a casa. Al prezzo di soli 8,99 euro grazie alla promozione del 18% di Amazon potrà essere vostro a casa in pochi giorni e con consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.