Termoventilatore SMART in ceramica: subito caldo, bassi consumi (69€)

Con il costo esorbitante del gas metano, pensare di utilizzare un sistema elettrico a basso consumo per mitigare i consumi in bolletta è senz’altro un’ottima idea. Bisogna però cercare il prodotto giusto, proprio come questo termoventilatore smart con tecnologia di riscaldamento in ceramica. Grazie a questo, è in grado di produrre tanto calore in pochissimi secondi, direzionandolo grazie alle ventole.

Il suo cuore intelligente ti permette di gestirlo tramite applicazione per smartphone, così da poter accendere, spegnere e programmare il dispositivo in qualsiasi momento, anche mentre non sei in casa. Immagina di poterlo far partire poco prima di rientrare a casa, così da trovarla già calda al tuo arrivo. Addirittura, è compatibile con l’assistente vocale Alexa, quindi puoi anche gestirlo con la voca.

Insomma, un prodotto tech spettacolare e super utile, che adesso è anche in gran sconto su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 69€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Dimensioni compatte, ma resa spettacolare. Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto 3 in 1. Infatti, in modalità ECO genera aria calda e consuma pochissimo (il massimo assorbimento non super mai i 1000W). Ancora, in modalità massima (massimo assorbimento 1800W) è in grado di riscaldare l’intero ambiente in una manciata di minuti. Per finire, d’estate puoi usarlo come semplice ventilatore, abbattendo completamente i costi energetici (i consumi sono così bassi da essere trascurabili).

Insomma, super versatile e super utile si di inverno che d’estate. La tecnologia di riscaldamento in ceramica ti permette di ottimizzare le performance, risparmiando sulla bolletta: scaldi in meno tempo e con meno consumi. Porta adesso a casa questo spettacolare termoventilatore smart a prezzo ridicolo da Amazon.

Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 69,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

