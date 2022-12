Termoventilatore a presa: una GENIALATA a MENO di 15€

Ti segnalo questa offerta veramente molto interessante per portarti a casa una mini stufa che attacchi alla presa della corrente e riscaldi tutta la stanza spendendo poco. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il termoventilatore a presa Tristar a soli 14,90 euro, anziché 20,99 euro.

Questa è veramente un gadget geniale che ti permette di avere un notevole risparmio sia in termini economici che in termini di spazio. Infatti lo devi semplicemente attaccare a una presa della tua stanza e il gioco è fatto. Ha le dimensioni di un piccolo smartphone, pesa poco e riscalda tanto.

Termoventilatore a presa Tristar: è invisibile e riscalda tanto

Sicuramente una delle cose incredibili di questo termoventilatore a presa è il rapporto tra lo spazio che occupa il caldo che emana. Pesa solo 400 g e ha un’altezza di circa 16 cm ma grazie suoi 400 W di potenza riesce a riscaldare velocemente una stanza. È molto efficiente dato che è realizzato in ceramica e quindi riesce anche a consumare molto meno rispetto a una stufa tradizionale.

È dotato di un bellissimo display dove potrai regolare la temperatura e la velocità di riscaldamento. Ha una funzione di timer così che potrai impostare il dispositivo in modo che si spenga in automatico. Possiede una protezione contro il surriscaldamento e ti garantisce la massima sicurezza anche quando in funzione. Ottimo ad esempio da mettere nel bagno per riscaldare l’ambiente prima di farti la doccia.

Questa è davvero una soluzione geniale, e poi, a questo prezzo non c’è proprio tempo da perdere. Le richieste sono già molto alte per cui dovrai essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista il tuo termoventilatore a presa Tristar a soli 14,90 euro, anziché 20,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.