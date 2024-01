Termoventilatore in offerta con il 33% di sconto: addio notti fredde

Il termoventilatore Rowenta Instant Comfort è una soluzione potente e sicura per riscaldare gli ambienti, perfetto anche per l’uso in bagno. Attualmente, puoi acquistarlo a un prezzo scontato del 33%, pagando solo 49,99€ anziché il prezzo consigliato di 74,99€.

Dotato di un pannello di controllo con coperchio trasparente e uno speciale standard di protezione contro l’umidità (IP21), questo termoventilatore garantisce un utilizzo sicuro nell’ambiente umido del bagno. Queste caratteristiche permettono di trasformare rapidamente il tuo bagno in un luogo più accogliente, ideale per rilassarti prima o dopo la doccia.

La potenza regolabile fino a 2400 W offre due livelli di riscaldamento: una modalità economica silenziosa per un utilizzo prolungato e un livello massimo per un riscaldamento rapido. Questo lo rende ideale per riscaldare ambienti di dimensioni comprese tra i 20 e i 25 m², garantendo un calore immediato e diretto per il massimo comfort.

Grazie alla sua estrema silenziosità, con soli 45 decibel, puoi godere di calore senza disturbo, perfetto per studiare, guardare la TV o persino dormire. Inoltre, la sua ampia diffusione del calore assicura un riscaldamento uniforme e rapido dell’ambiente.

Il termoventilatore Rowenta SO6510 Instant Comfort offre un riscaldamento sicuro e confortevole, con una potenza regolabile per adattarsi alle tue esigenze e un design ideale per l’utilizzo in bagno. Non farti scappare questa offerta e rendi la tua casa ancora più confortevole e accogliente alzando le temperature con consumi minimi!

