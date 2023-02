Termoventilatore elegante, potente ed economico a 49€ su Amazon

Oggi con una piccola spesa e risparmiando anche sulla bolletta puoi avere la casa bella calda. Vuoi sapere come fare? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il termoventilatore Dreo a soli 49,99 euro, anziché 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo doppio sconto per avere un dispositivo eccezionale. Design molto elegante che sta bene con tutto, e quindi lo puoi mettere in ogni stanza. Diverse impostazioni per avere subito un ambiente caldo o fresco e telecomando incluso e controllarlo a distanza. A questo prezzo è un affare imperdibile.

Termoventilatore Dreo: tanto caldo senza spendere

Questo termoventilatore ha un design compatto e leggero, perfetto per trasportarlo ovunque. Inoltre è molto elegante, lo puoi mettere anche su un comodino perché non sfigura affatto. Sfrutta un avanzato elemento in ceramica PTC per riscaldare. Questo gli permette di velocizzare notevolmente il tempo di riscaldamento della stanza e quindi anche un minor consumo elettrico. Ha 4 modalità che potrai scegliere per avere calore immediato, più basso, risparmiando energia o solo azionando la ventola.

Grazie al movimento oscillatorio a 70° riesce a distribuire il calore in tutto l’ambiente in modo uniforme. Scalda senza fare rumore e quindi lo puoi usare anche la notte o vicino a un bambino che sta dormendo senza problemi. Puoi impostare un timer per lo spegnimento automatico e visualizzare i dati direttamente sul display. In confezione troverai anche un telecomando per controllarlo a distanza. È inoltre costruito con materiali certificati e garantiti per la massima sicurezza.

Non perdere questa occasione per risparmiare e avere la casa calda in poco tempo. Se fai veloce puoi beneficiare di questo doppio sconto. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo termoventilatore Dreo a soli 49,99 euro, anziché 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.