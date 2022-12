Termosifoni senza sprechi: il trucco economico per RISPARMIARE in bolletta

Quello che scoprirai oggi è un trucco che sembrerà così banale da farti pensare: “ma come mai non mi è venuto in mente prima?”. Grazie a lui, potrai gestire in modo molto più efficace i termosifoni, ottenendo il giusto calore e risparmiando in bolletta. Tutto quello che ti serve è qualche termometro digitale e un pochino di pazienza: i risultati li ottieni da subito

Com’è possibile risparmiare in bolletta con dei semplici termometri? Semplice: ti aiuteranno loro a rendere più efficiente il funzionamento del termostato principale. Anche lui misura la temperatura, è vero. Tuttavia, hai mai pensato che – spesso – è alloggiato in punti assolutamente non strategici della casa? Spesso è nel corridoio o in altri ambienti che non vivi o che – peggio -sono soggetti a correnti d’aria (come l’apertura e la chiusura della porta di ingresso).

Questo cosa implica? Esatto. La temperatura rilevata è sicuramente attendibile, ma in quell’ambiente: non è un reale esempio di quella che c’è nelle zone che vivi di più. Ecco che, magari, impostando 20 gradi sul termostato – e facendo funzionare l’impianto di riscaldamento di conseguenza – ti ritrovi 24 gradi in cucina. Decisamente troppi! Al contrario, se le stanze che vivi di più sono più fredde, potresti patire, nonostante il termostato segni temperature accettabili.

Con il trucco del termometro digitale, posizionato nelle stanze dove trascorri più tempo, puoi agevolmente risolvere il problema. Infatti, basterà piazzarli, accendere i caloriferi e – una volta raggiungo il giusto livello di comfort – regolare di conseguenza il termostato (che magari dovrà fermarsi a 19 gradi e non a 21, tanto per fare un esempio). In questo modo, nei vari ambienti avrai sempre la temperatura ideale e i termosifoni non lavoreranno più del dovuto, sprecando gas metano, pellet, legna e qualsiasi altra fonte di riscaldamento sei solito utilizzare. Geniale, vero?

Un buon tris di termometri digitali puoi portarlo a casa a mini prezzo da Amazon adesso, bastano 15€ circa appena per fare scorta e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Praticamente, basta poco più di 5€ per ogni unità. A questo punto, con le basse temperature in arrivo, non resta che mettere subito in pratica questo trucchetto e iniziare a risparmiare in bolletta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.