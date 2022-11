Termosifoni più caldi e consumi ridotti? La soluzione è su Amazon (e costa poco)

Se sei capitato in questo articolo è certamente perché, come me, anche tu sei alla ricerca di soluzioni per avere il massimo dai tuoi termosifoni, senza far impennare la bolletta. Allora non puoi sottovalutare questo utilissimo gadget, che attualmente spopola su Amazon. Il motivo? Ti offre il massimo controllo sui caloriferi, permettendoti di personalizzarne il funzionamento in base alle tue esigenze.

Si tratta delle valvole termostatiche, ancora troppo poco utilizzate. Un vero peccato perché ti permettono regolare “quanto calda” dev’essere ogni unità che hai in casa, consentendoti così di mettere il turbo a quelli che ti interessano di più. Dov’è il vantaggio principale? Semplice! Ecco un paio di esempi:

la cucina è più piccola mentre il salotto è più ampio: puoi fare in modo di diminuire il flusso di acqua calda nel calorifero della cucina, mettendo al massimo quello del salotto;

c’è una stanza che non usi quasi mai (come la camera degli ospiti): con questo gadget, puoi chiudere agevolmente il radiatore, permettendo agli altri di avere più acqua calda da far circolare.

Il tutto, ovviamente, senza dover chiedere di più alla caldaia. Con un funzionamento più efficace dell’intero impianto di riscaldamento, va da sé che risparmi in bolletta e non sprechi energia. Un altro vantaggio importante delle valvole termostatiche è il prezzo: costano veramente poco. Le monti in totale autonomia e attualmente, la scorta da 4 pezzi la prendi a 23€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Semplicissima l’installazione. Alla fine, ottieni delle manopole che ti permettono di gestire su che livello far funzionare ogni calorifero, arrivando a chiuderlo completamente, se lo desideri.

Se sei una persona “smart“, puoi addirittura scegliere un modello intelligente da gestire tramite smartphone e assistenti vocali. Questo ottimo modello è in sconto a 67€ circa attualmente, sempre con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi prime.

Il momento di ottimizzare il tuo impianto di riscaldamento e approfittare di termosifoni più caldi solo dove serve, è adesso. Salva l’inverno, non gonfiare la bolletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.