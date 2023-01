Termometro interni e esterni ad un prezzo bomba, non fartelo scappare

Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato un’occasione davvero interessante che ti aiuterà ad affrontare al meglio le temperature invernali. Questo termometro ti consente di monitorare in tempo reale non soltanto le temperature di casa, ma anche quelle degli esterni.

Un prodotto davvero imprescindibile, che ti aiuterà a tenere sotto controllo le temperature ed evitare sprechi. Le sue caratteristiche sono piuttosto notevoli, ma il suo vero punto di forza è il prezzo: grazie a questa offerta Amazon può essere tuo a 17,84€. Un super prezzo per un super accessorio.

Viene venduto assieme ad un sensore per gli esterni. Questo termometro offre una distanza di trasmissione wireless fino a 150 metri, permettendoti di monitorare la temperatura sia all’interno di casa che all’esterno. Un un’unica soluzione per tenere sotto controllo ambienti diversi, come la camera da letto, il cortile, la serra e anche la cantina. Le possibilità sono davvero illimitate.

Supporta, infatti, fino a tre sensori di temperatura esterni collegati simultaneamente. Il suo design antipioggia lo rendono funzionale anche durante il mal tempo: continuerà ad offrirti letture ad alta precisione a prescindere alle condizioni ambientali. Offre una precisione della temperatura di ±1.1°C.

Oltre ad essere davvero comodo da utilizzare, si installa anche molto facilmente. Offre, infatti, tre diverse opzioni di montaggio. Potrai posizionarlo ovunque senza problemi: grazie al retro magnetico si attacca facilmente a qualsiasi superficie metallica, inoltre potrai anche montarlo sul suo supporto da tavola. Non bastasse, c’è anche un foto per appenderlo al gancio.

Normalmente questo Termometro TP200C per ambienti interni ed esterni viene proposto a 20,99€, ma oggi può essere tuo a 17,84€ grazie ad uno sconto del 15%. Ti serve subito? Nessuna paura: Amazon te lo consegnerà entro la fine della settimana. Non fartelo scappare, mettilo subito nel carrello prima che l’offerta vada a termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.