Non serve spendere un patrimonio per avere un buon termometro che faccia anche da igrometro. Il gioiellino Xiaomi che ti mostro oggi è in grado di offrirti dati precisi su temperatura e umidità. In più è anche smart: lo colleghi allo smartphone e leggi tutti i dati.

Un prodotto degno di nota, che oggi porti a casa a 5,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ottimo termometro igrometro Xiaomi a gran prezzo su Amazon

Un prodotto dotato di ampio display da 1,5″ ad alta visibilità. Basta uno sguardo per controllare rapidamente il livello di umidità e la temperatura nell'ambiente dov'è posizionato il device. I dati sono aggiornati in tempo reale, grazie ai sensori di precisione.

Collegalo in Bluetooth allo smartphone e – attraverso l'apposita applicazione – potrai controllare i dati in tempo reale. Non solo, questo gioiellino è anche dotato di funzionalità esclusive come il controllo del comfort per i più piccoli. Piazzalo nella camera dei bambini per sapere se il grado di temperatura e umidità è corretto per loro.

Insomma, un prodotto smart, ora a prezzo ridicolo. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da Amazon: completa rapidamente l'ordine per avere questo super termometro igrometro di Xiaomi a 5,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

