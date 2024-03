Tenda RX12 Pro in super offerta: router Wi-Fi 6 a meno di 60€

Il Tenda RX12 Pro è un router Wi-Fi 6 avanzato: attualmente è in offerta su Amazon a un prezzo scontato di 59,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€. Questo dispositivo è un’ottima scelta per chi cerca di migliorare la propria rete domestica con la tecnologia più recente, garantendo prestazioni elevate per giochi online, streaming video 4K e download rapidi.

Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, il Tenda RX12 Pro offre una velocità massima di 2402 Mbps sulla banda 5 GHz e di 574 Mbps sulla banda 2.4 GHz. Il supporto per la larghezza di banda a 160MHz assicura un’esperienza di rete eccezionalmente fluida, ideale per le esigenze di connettività più esigenti.

La copertura Wi-Fi estesa è garantita dalle antenne esterne 5x6dBi e dalla tecnologia Beamforming, che insieme forniscono un segnale Wi-Fi forte e affidabile in tutta la casa. È importante notare che la potenza del segnale Wi-Fi può essere influenzata dalla distanza o dagli ostacoli tra il router e i dispositivi terminali.

Il Tenda RX12 Pro offre il upporto per la rete Wi-Fi+, che consente di estendere facilmente la copertura Wi-Fi in case di grandi dimensioni attraverso la connessione in rete con altri dispositivi Tenda Wi-Fi 6 Mesh, come MX12 e MX15.

Il router può gestire più dispositivi contemporaneamente grazie alla sua CPU Broadcom Quad-Core da 1,7 GHz e alla tecnologia OFDMA, che aumentano la capacità di rete e riducono la latenza, offrendo una connessione più stabile per tutti i dispositivi connessi.

Il Tenda RX12 Pro offre anche flessibilità nelle modalità operative, potendo funzionare come punto di accesso o extender Wi-Fi, a seconda delle necessità specifiche.

Insomma, come avrai ormai capito, il Tenda RX12 Pro AX3000 è una soluzione affidabile e conveniente per chi desidera sfruttare le potenzialità del Wi-Fi 6, migliorando significativamente la propria esperienza di connettività domestica. Non farti scappare l’offerta attuale e acquistalo subito con un grande risparmio!