Tenda Nova Wi-Fi 6 System: per una connessione potente e senza interruzioni

Se sei alla ricerca di una soluzione Wi-Fi estremamente potente e stabile per la tua casa, il Tenda Nova MX12-3 AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System è la risposta che fa per te. Con questo sistema all’avanguardia potrai dire addio per sempre ai problemi di connessione nella tua casa: grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 questo dispositivo offre una connessione super veloce e una capacità di gestione maggiore, ideale per le famiglie numerose o per case con molteplici dispositivi connessi alla rete.

Il Tenda Nova MX12 è perfetto per coprire spazi ampi (fino a 4-6 stanze del tuo appartamento) grazie ad una copertura Wi-Fi veramente ampia e senza precedenti. Che tu sia in cucina, in soggiorno o in una stanza di un piano superiore, potrai contare sempre su una connessione estremamente stabile e veloce. Il sistema Mesh di questo dispositivo è in grado di eleminare le “zone morte”, consentendo quindi di godere appieno di una coperta completa in tutta la casa.

Il motore pulsante di questo dispositivo è la sua CPU Quad-Core da 1.7 GHz, che è in grado di garantire performance elevate e connessioni affidabili ad ampio raggio e, sempre, con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Le porte LAN Gigabit offrono velocità eccellenti anche per le connessioni cablate, ideali per smart TV, console e tutti i dispositivi che richiedano una connessione stabile.

Il Tenda Nova MX12 è compatibile inoltre con i dispositivi Alexa, e potrai quindi controllare il tuo Tenda Nova MX12-3 AX3000 Mesh Wi-Fi 6 System mediante l’uso della voce. Il sistema viene fornito di 3 unità che ti permetteranno di creare una rete Mesh perfetta per le tue esigenze. Al momento il suo prezzo di acquisto è di 189.99 euro, ma su Amazon è venduto con il 12% di sconto a 149.99.

Non perdere l’occasione di migliorare la connessione Wi-Fi della tua casa con il Tenda Nova MX12: un sistema potente e di ultima generazione, in grado di garantire una connessione senza interruzioni per tutta la famiglia.