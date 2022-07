Tenda ampia a un prezzo conveniente? Questa è scontata del 10% su Amazon, prezzo folle

Il campeggio è la tua passione e adori passare parte delle tue vacanze in tenda? Magari per un weekend o poco più? Trovare il modello migliore non è facile, soprattutto se hai un budget limitato. Per questo ti consigliamo di non farti scappare l’ottima tenda da campeggio V Vontox disponibile su Amazon a soli 79,99€ invece di 88,99€, un prezzo più che ragionevole per un prodotto pensato per 2-3 persone.

Non solo si tratta di una tenda di grandi dimensioni, ovvero 220 x 123 cm ma pesa anche pochissimo, appena 2,35 kg. Per questo è estremamente facile da portare con sé in viaggio, in macchina, in bus o in treno, ma è anche facilissima da montare in poco tempo. Trattandosi di un articolo da campeggio di ottima qualità e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, ti consigliamo di non fartelo scappare.

Perfetta per 3 persone e resistente ai raggi UV

La tenda V Vontox è ampia e spazzola, adatta a un massimo di 3 persone, potrai usare un materassino per dormire di grandi dimensioni e tre sacchi a pelo nella tenda per rilassarti o dormire comodamente. Come ti abbiamo anticipato, non si tratta di uno di quei modelli difficili e noiosi da montare, ma è facilissimo da installare in appena 10 minuti senza doversi preoccupare di complicati step da eseguire.

Il pavimento della tenda è realizzato in tessuto Oxford, che ha una forte resistenza all’usura e può adattarsi a vari terreni mentre il resto è stato realizzato con un tessuto in nylon resistente a pioggia, vento e strappi. Non meno importante la lega di alluminio aerospaziale utilizzata per l’asta di supporto, adatta a tutti i tipi di condizioni atmosferiche. La zona interna è in rete, in che aumenta la traspirabilità in modo da non soffrire eccessivamente l’afa quando sei all’interno. Dunque, ti consigliamo di portare a casa il prodotto fintanto che il prezzo è così conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.