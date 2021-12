Tencent Games acquisisce lo sviluppatore di Back 4 Blood

Tencent ha appena dichiarato di aver acquisito Turtle Rock Studios, ovvero lo sviluppatore che ha prodotto Back 4 Blood. E per chi non lo sapesse, questa compagnia è l'azienda che sta dietro ad alcuni dei più grandi giochi del pianeta.

Tencent alla riscossa: sta acquisendo tantissime società

Tencent Games aggiunge al suo già ampio elenco di studi di videogiochi la società madre dello sviluppatore di Back 4 Blood Turtle Rock Studios, ovvero Slamfire. Turtle Rock manterrà le sue operazioni indipendenti in California e l'attuale gruppo dirigente continuerà a gestire lo studio, secondo quanto si legge dal comunicato stampa.

L'azienda cinese è dietro ad alcuni dei più grandi giochi del pianeta. Possiede lo studio che gestisce il popolarissimo MOBA League of Legends; lo sviluppatore dei successi per dispositivi mobili Call of Duty: Mobile, Honor of Kings e Pokémon Unite.

Non di meno, ha una quota del 40% in Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite e Unreal Engine. E la società ha fatto molti investimenti significativi proprio quest'anno, tra cui l'acquisizione dello studio di gioco britannico Sumo, l'acquisto di una quota di maggioranza nello sviluppatore di Don't Starve Klei Entertainment e l'acquisizione di quote di minoranza nel creatore di Yooka-Laylee Playtonic, lo sviluppatore di DayZ Bohemia Interactive e lo sviluppatore di Control Remedy Entertainment.

Sebbene non sia chiaro esattamente cosa accadrà in futuro per Turtle Rock, la compagnia sta sottolineando il suo impegno per Back 4 Blood (che ha ricevuto un grande aggiornamento proprio questa settimana).

“Con l'acquisizione da parte di Tencent, possiamo fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima come studio: trasformare un universo che abbiamo creato in un vero franchise AAA di lunga data“, ha detto Turtle Rock in un post sul blog. “Ora possiamo assicurarci che il franchise di Back 4 Blood sia qui per restare e ci lavoreremo anche in futuro.”