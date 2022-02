Telefoni pieghevoli: le vendite crescono ad un ritmo impressionante

La quota di spedizioni di telefoni pieghevoli è aumentata del 264,3% a livello globale. Sembra proprio che il mondo stia apprezzando i pannelli foldable di ultima generazione.

Telefoni pieghevoli: tutti ne vogliono uno, tutti ne producono uno

Per quanto allettante possa sembrare, il mercato dei telefoni pieghevoli non è una scommessa per tutti, almeno per il momento. Anche perché, al momento, il settore attualmente si rivolge solo al segmento premium. Nonostante ciò, secondo un rapporto, nel 2021 sono stati spediti oltre 7,1 milioni di dispositivi pieghevoli. Non è una cifra impressionante? Bene, questo valore dovrebbe aumentare entro il 2025 (secondo IDC).

Stando a quanto riportato dal International Data Corporation (IDC), il settore degli foldable ha registrato una crescita significativa. Nel 2020 sono stati spediti in totale 1,9 milioni di telefoni pieghevoli. Questo numero è aumentato, anzi, più che triplicato nel 2021. Per quanto riguarda le statistiche dello scorso anno, la spedizione del mercato pieghevole è cresciuta del 264,3%, per un totale di 7,1 milioni di dispositivi commercializzati.

Si prevede che queste cifre aumenteranno ulteriormente man mano che la tecnologia pieghevole avanzerà e soddisfa anche il segmento di fascia inferiore. IDC afferma che il mercato dei telefoni pieghevoli vedrà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 69,9% entro il 2025.

Samsung, al momento, gioca un ruolo importante nella crescita del mercato dei pieghevoli in quanto ha due diverse offerte pieghevoli rivolte a due mercati diversi. Attualmente, l'azienda vende il Galaxy Z Flip3 che offre un design compatto pur avendo la tecnologia pieghevole. D'altra parte, Z Fold3 elimina la necessità di avere un tablet portando un form factor ampio in un prodotto “semi-compatto”.

Non solo l'aspetto, entrambi i terminali sono alimentati dal potente chipset Snapdragon 888. Entrambi offrono buone fotocamere e hanno un prezzo di partenza di poco superiore ai 1000 euro di listino. In realtà, lo Z Flip3 si trova su Amazon a soli 719,00€.