Telefonate dal polso, sport e salute: uno smartwatch PAZZESCO a 24€ (-64%)

Uno smartwatch così completo da avvicinarsi a un vero e proprio PC da polso. Puoi telefonare, tenere traccia dell’attività sportiva e anche controllar una marea di parametri dedicati alla salute.

Il display è gigante: ben 1,85″ di schermo ad alta visibilità, che puoi personalizzare come preferisci scegliendo fra oltre 180 quadranti spettacolari. Il perfetto assistente digitale, che ti mostrerà tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, senza doverlo prendere.

Un dispositivo spettacolare, che – con il 64% di sconto – diventa assolutamente imperdibile.

Un wearable completo e potente, ricchissimo di funzionalità e con una marcia in più. Infatti, ti permetterà di telefonare direttamente dal polso: rispondi alle chiamate in arrivo e inviane di nuove senza alcun problema. Usalo per monitorare la tua salute e il tuo benessere: verifica il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Mentre ti alleni, scegli il tuo workout preferito e lascia che si occupi lui di tenere traccia dei risultati raggiunti. Eccezionale l'autonomia energetica ed elegante il design.

Lo prendi a 24€ circa appena

