Telecomandi infrarossi ADDIO: basta lo smartphone, gadget assurdo a 15€

Un accessorio pazzesco, compatto e smart. Grazie a lui, potrai eliminare tutti i telecomandi infrarossi che hai in casa e comandare tutto dallo smartphone oppure usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Compatibile televisori, condizionatori, soundbar, box TV, decoder e altri dispositivi, la cosa interessante è che non solo potrai gestire tutto tramite il tuo cellulare, ma avrai la possibilità di farlo anche mentre non sei casa: diventeranno tutti smart, connessi a Internet tramite WiFi.

In questo modo, con un solo prodotto ottieni ben due vantaggi: elimini i tanti telecomandi che sono in giro per casa, ma hai anche modo di controllare i tuoi oggetti a distanza, anche se non sono nativamente smart. Un esempio? Il condizionatore d’aria! Il mio ha qualche anno e, grazie a questo accessorio, l’ho potuto rendere intelligente in un attimo. In questo modo, posso accenderlo mentre non sono in casa, così da trovare la casa calda (o fresca) al mio rientro a casa.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo utilissimo prodotto a mini prezzo da Amazon, approfittando della promozione del momento: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 15€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Super facile da configurare e utilizzare, ne ho uno molto simile ed è comodissimo da utilizzare, oltre che super efficace. Lo uso per la TV, il condizionatore e la soundbar, ma potrei farlo con molti altri prodotti e – se ne avrò l’esigenza – lo farò senza alcun problema.

Un prodotto praticissimo, che rende smart praticamente qualsiasi televisore, decoder, condizionatori e altri prodotti. Gestisci tutto tramite smartphone o – come anticipato – utilizzando la voce: massima compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Non perdere l’occasione di provare questo accessorio eccezionale e liberati dai telecomandi infrarossi. Completa l’ordine al volo per prendere questo accessorio geniale a 15€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è imitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.