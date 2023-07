Telecamera WiFi con visione notturna a colori a SOLI 56€

Rendi la tua casa sicura con questa videocamera di sorveglianza per esterno che oggi potrai avere a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la telecamera WiFi EZVIZ a soli 56 euro circa, invece che 79,94 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto puoi avvalerti di questo sconto del 25% che ti permette di risparmiare e soprattutto di avere un ottimo dispositivo per la sicurezza della tua abitazione. La puoi collegare dove vuoi in modo semplice perché non sarà necessario usare nessun cavo. La colleghi in modalità wireless alla tua rete di casa e rispondi a chi bussa alla porta con lo smartphone.

Telecamera WiFi EZVIZ: videosorveglianza anche di notte

Con questa videocamera wireless avrai la possibilità di tenere ogni angolo di casa tua monitorato, anche durante la notte. Infatti possiede una visione notturna a colori in alta definizione e quindi garantisce sempre immagini nitide e luminose. Grazie alla sua resistenza all’acqua con certificazione di grado IP67 la potrai tranquillamente tenere all’esterno.

È dotata di un sensore di movimento che rileva le persone e fa scattare un allarme attivando anche una sirena. Puoi salvare i video sia tramite una scheda SD, sia nel cloud con archiviazione crittografata. Possiede un microfono e un altoparlante che ti permette quindi di comunicare con che nelle vicinanze tramite il tuo smartphone. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Davvero un’ottima occasione ma ovviamente, come spesso accade a queste promozioni, è limitata e scadrà presto. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi EZVIZ a soli 56 euro circa, invece che 79,94 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.