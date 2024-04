Telecamera WiFi con pannello solare: tutto sotto controllo (65€)

Se vuoi avere la casa sicura senza spendere un patrimonio dai un’occhiata a questa super occasione che trovi solo su Amazon. Ora puoi mettere nel tuo carrello questa telecamera WiFi con pannello solare a soli 65,99 euro, invece che 95,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto di ben 30 euro sul prezzo originale. Un prezzaccio. Soprattutto perché questa videocamera di sicurezza ti permetterà di avere sempre il pieno controllo di ciò che succede nella tua abitazione, anche se sei distante da casa.

Telecamera WiFi con pannello solare a pochissimo

Sicuramente in questo momento il prezzo è molto più basso e dunque puoi approfittarne. Grazie alla sua connessione wireless non sarà necessario collegarla con i cavi e questo facilita notevolmente la configurazione. E con il pannello solare praticamente la batteria dura per 365 giorni con appena 2 ore di esposizione alla luce.

Ha una visione perfetta in alta definizione anche di notte e dei sensori che rilevano il movimento. Inoltre potrai vedere ciò che sta visualizzando la telecamera direttamente dal tuo smartphone anche quando sei lontano da casa. Puoi salvare i video sia nel cloud che in una scheda microSD.

Fai alla svelta prima che tutto sparisca. Vai subito su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi con pannello solare a soli 65,99 euro, invece che 95,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.