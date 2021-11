Telecamera WiFi da interno: prezzo regalo su Amazon

Se vuoi mettere in sicurezza la tua casa non puoi non acquistare una telecamera di sorveglianza. Questa da interni fornita da IMOU è una delle migliori in commercio e oggi è super vantaggiosa vista la promozione legata al Black Friday 2021. Infatti te la porti a casa con soli 29,99€ su Amazon.

Non solo, oltre al ribasso del 45% approfitti anche delle spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, insomma, fossi in te non aspetterei altro tempo.

Telecamera di sorveglianza IMOU: semplice ma fenomenale

La telecamera da interni che ti sto proponendo non solo la puoi adoperare per tenere al sicuro la tua abitazione ma anche per altri mille usi, ad esempio come baby monitor. Semplicissima da installare e utilizzare non ti porta via più di due minuti eppure i vantaggi poi li hai a lungo.

Infatti monta una lente 1080 pixel che rende le riprese una vera chicca. In più con la visione notturna non ti perdi neanche un dettaglio di quello che accade all'interno della stanza. Vuoi sapere altre due funzioni? Integra al suo interno l'audio bidirezionale e il rilevamento di movimento con intelligenza artificiale quindi se qualcosa è fuori posto, ti arriva una tempestiva notifica sullo smartphone.

Ps: è completamente compatibile con i dispositivi Alexa.

Acquista subito questa telecamera da interni firmata IMOU su Amazon a 29,99 euro. La ordini e la ricevi senza alcun costo aggiuntivo a casa in appena uno o due giorni.