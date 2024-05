Telecamera WiFi da interno: offerta a tempo IMPERDIBILE, tua a 19,99€

Passi la maggior parte del tempo a fare le scale per andare a controllare il tuo bambino che dorme nella stanza al piano di sopra? Non sei tranquilla mentre gioca da solo in salotto mentre tu svolgi le tue faccende domestiche? Non vuoi lasciare la tua casa incustodita? Per tua fortuna, puoi risolvere questo problema, acquista questa utilissima telecamera WiFi da interno in offerta al prezzo piccolissimo di soli 19,99 euro.

Ebbene si, avrai la possibilità di acquistare questo utile e indispensabile dispositivo con un risparmio davvero niente male, ma solamente se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto del 7% che ti propone Amazon. Inoltre, se sei cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza costi aggiuntivi.

Questa piccola telecamera di sorveglianza, sarà in grado di visionare ogni angolo della tua stanza, coprendo 360° in orizzontale e 155° in verticale senza lasciare angoli morti. Avrai anche la possibilità di utilizzare l’app TDSEE in modo tale da poter tenere sempre tutto sotto controllo anche da remoto.

Non manca la funzione di comunicazione audio bidirezionale full-duplex in tempo reale grazie alla quale potrai comunicare con la telecamera in qualsiasi momento e ovunque tu ti trovi. Con rilevamento delle figure e del movimento, questo dispositivo saprà riconosce perfettamente il movimento delle persone, acquisendo anche le immagini sospette e inviandoti info in tempo reale.

Con allarme sonoro e luminoso e con modalità di visione notturna a infrarossi, questo dispositivo è assolutamente da non perdere. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa utilissima telecamera WiFi da interno in offerta a tempo, a poco meno di 20 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.