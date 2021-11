Telecamera WiFi BESTIA: 360° di visione in Full HD

Un'ottima telecamera di sorveglianza non può che tornarti utile in casa, soprattutto ora che arrivano le feste e non si sa mai cosa può accadere. Se ancora non sai quale acquistare, fatti consigliare e prendi in considerazione questo modello di IMOU. Disponibile su Amazon a soli 47,99€ è un vero gioiellino. Qualcosa te l'ho già accennata, ma aspetta di sapere tutto.

Lo ricevi a casa con un'attesa di sole 24 o 48 ore con Prime e non paghi alcun costo aggiuntivo.

Telecamera WiFi: il meglio che puoi trovare online

Imou in questo campo è una vera forza della natura. Il brand, infatti, crea dispositivi di tutto rispetto che ti consentono di mettere in sicurezza casa con una spesa minima. Questa telecamera in particolare è eccezionale e con la sua dimensione ridotta la posizioni un po' dove ti pare.

Integra al suo interno una lente che riprende ogni dettaglio in Full HD e non si fa scappare neanche un particolare. Grazie alla visione notturna non teme le ore poco illuminate rimanendo sempre attiva e pronta a tutto.

Per garantirti una sicurezza eccellente al suo interno c'è presente un tracciamento intelligente di movimento che se rileva qualcosa di anomalo, ti invia una notifica extra rapida sullo smartphone. Se poi questo non basta, ti faccio sapere che non manca neanche l'audio bidirezionale.

Ps: è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Home.

Acquista subito questa telecamera WiFi su Amazon a soli 47,99€ e la ricevi a casa in quattro e quattr'otto.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.