Telecamera WiFi con allarme e visione notturna a MENO della METÀ

Approfitta velocemente di questa super occasione per rendere la tua casa sicura con una videocamera senza fili che oggi puoi avere a pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa telecamera WiFi a soli 37 euro circa, invece che 79,99 euro, applicando il coupon pagina.

Ebbene sì, come puoi vedere oggi ti puoi avvalere un doppio sconto, un ribasso totale del 52% che ti fa risparmiare la bellezza di oltre 42 euro. Non è certo una promozione che durerà all’infinito quindi sii rapido. Se ti porti a casa questa videocamera di sicurezza nessuno oserà avvicinarsi alla tua abitazione senza il premesso e dormirai notti più serene.

Telecamera WiFi semplice da installare e molto versatile

Ci sono davvero tante cose che rendono questa videocamera un ottimo acquisto ma andiamo per ordine. Innanzitutto la puoi tranquillamente mettere all’esterno perché è impermeabile con certificazione di grado IP65. La devi semplicemente collegare alla tua rete WiFi di casa senza la necessità di far passare cavi.

Ha una perfetta visione sia di giorno che di notte, grazie anche a un faretto incorporato. È poi dotata di un sensore di movimento che rileva solo il comportamento umano evitando così allarmi inutili. Puoi impostare la sirena per dissuadere un ladro che dovesse avvicinarsi a casa tua. Ha una batteria che dura a lungo e uno slot per microSD su cui potrai salvare le registrazioni video.

Non aspettare che ti entrino in casa, mettiti al sicuro spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi a soli 37 euro circa, invece che 79,99 euro, applicando il coupon pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.