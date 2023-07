Telecamera Wi-Fi da interno 2K: casa sicura con soli 31€ (-20%)

Se sei alla ricerca di uno strumento che possa farti sentire più al sicuro all’interno abitazione e anche quando sei fuori casa, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa ottima Telecamera Wi-Fi da interno 2K in offerta al prezzo di soli 31,00 euro invece di 39,99 euro.

Potrai acquistare questo ottimo prodotto risparmiando circa 10 euro, ma solo se non ti lascerai scappare lo sconto del 20% che potrai avere tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Grazie a questa piccola videocamera di sorveglianza, potrai catturare tutti i dettagli all’interno della tua casa e avere immagini e video chiari in alta definizione 2K. Con la visione notturna superiore potrai visionare le scene reali anche in condizioni di poca luminosità. La telecamera Wi-Fi sarà in grado di tracciare in maniera automatica ogni movimento e andrà a registrare i video dopo aver rilevato i movimenti di persone presenti all’interno della tua abitazione.

Ogni angolo sarà coperto da una panoramica di 350° e un’inclinazione di 67° e avrai anche la possibilità di controllare tutto da remoto e in maniera molto facile utilizzando l’apposita app KAWA IoT. Questa magnifica telecamera di sicurezza per interni sarà perfetta anche per controllare gli anziani, i bambini e i tuoi animali domestici.

Riceverai una notifica immediatamente sul tuo smartphone una volta rilevato un movimento o un suono anomalo. Completa di controllo vocale con Alexa, questo strumento è assolutamente da non perdere. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa utilissima e indispensabile Telecamera Wi-Fi da interno 2K in offerta al prezzo scontatissimo di soli 31 euro. Affrettati, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.