Telecamera per videosorveglianza WiFi con batteria da 210gg (-25%)

Hai deciso di installare una nuova telecamera in casa tua per renderla ancora più sicura? Ne vuoi una che non abbia bisogno di collegamenti particolari e che sia WiFi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la telecamera per videosorveglianza Ezviz a soli 89,99 euro, invece che 119,99 euro.

Non perdere questa occasione più unica che rara. In questo momento puoi avvaler ti di uno sconto del 25% che ti permette di risparmiare ben 30 euro. Soprattutto puoi rendere la tua casa sicura sia di giorno che di notte e monitorare in tempo reale ciò che succede.

Telecamera per videosorveglianza impermeabile

Grazie alla sua resistenza all’acqua con certificazione di grado IP66, potrai posizionare la telecamera per videosorveglianza Ezviz dove vuoi. Anche all’esterno dove non c’è protezione. È dotata di un obiettivo da 2 MP FHD che restituisce immagini nitide a ogni ora del giorno. Anche di notte le immagini sono perfette perché ha dei faretti integrati.

Per installarla non servono esperti né cavi. Infatti è dotata di una batteria ricaricabile da 7800 mAh che ti permetterà quindi di tenerla in funzione per 210 giorni consecutivi. Possiede un sensore di movimento che quando si attiva può inviare delle notifiche al dispositivo che hai associato. Così puoi subito vedere ciò che succede fuori da casa tua.

Davvero un’offerta da non lasciarsi scappare dunque. A questo prezzo le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua telecamera per videosorveglianza Ezviz a soli 89,99 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fa allora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.