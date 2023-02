Telecamera di sorveglianza per interni Imou: oggi al prezzo TOP(-39%)

Stai cercando la videocamera di sorveglianza giusta per tenere sotto controllo ogni angolo della tua casa? Allora non lasciarti scappare l’offerta che ti propone oggi Amazon. Ad un prezzo super scontato di soli 42,99 euro potrai acquistare la telecamera di sorveglianza per interni Imou che ti permetterà di vivere ogni giornata con la massima sicurezza e tranquillità.

Grazie allo sconto del 39%, che potrebbe terminare a breve, potrai avere questo piccolo dispositivo per interni che ti garantirà una visione notturna infrarossi e immagini ad alta risoluzione in 1080p. Potrai decidere le zone da tenere sotto controllo ed evitare quelle che, eventualmente, ti interessano meno. Così facendo eviterai di ricevere notifiche di allarme inutili sul tuo smartphone.

Se vorrai visualizzare la situazione della casa quando sarai fuori durante la giornata, potrai gestire tutto utilizzando l’app Imou life. Una videocamere di sorveglianza WiFi estremamente piccola, compatta, elegante ed estremamente funzionale che acquisirà e traccerà in maniera automatica i movimenti che verranno rilevati. Quindi, in maniera istantanea, verranno inviate notifiche effettuando anche le registrazioni video.

Grazie al tracciamento intelligente, la telecamera da interni si sposterà automaticamente per tracciare e seguire qualsiasi movimento. Inoltre, il dispositivo è in grado di distinguere in maniera estremamente chiara i movimenti del tuo animale domestico da quelli umani. Non appena verranno rilevate attività sospette, la telecamera da interni attiverà una luce e si accenderà una forte sirena.

Quando sarai in casa e non avrai bisogno di utilizzare il dispositivo di sorveglianza, ti basterà un clic per nascondere l’obiettivo della videocamera. Le immagini e i video potrai archiviarli su Cloud o scheda Micro SD e la tua privacy sarà al sicuro.

Dunque, un dispositivo assolutamente importante da non lasciarsi scappare. Non ti resta che corre su Amazon e acquistare la telecamera di sorveglianza per interni Imou a soli 42,99 euro. Lo sconto del 39% potrebbe terminare prima di quanto tu possa pensare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.