Telecamera di sorveglianza con Alexa/Google: sconto TOP del 56%

Sei terrorizzato al solo pensiero di dover lasciare la tua casa incustodita durante le prossime vacanze estive? Vorresti una soluzione economica ma efficiente per poter tenere tutto sotto controllo? Bene, in tal caso su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questa utilissima telecamera di sorveglianza con Alexa e Google al prezzo assolutamente folle di soli 39,45 euro invece di 89,95 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo dispositivo di sicurezza al prezzo così contenuto, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto del 56%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai sfruttare la spedizione gratuita senza costi aggiuntivi, super veloce e sicura.

Queste telecamera di sicurezza è completa di un obiettivo grandangolare e di una luce di inondazione luminosa che ti garantiranno una chiara visione notturna. Per questo motivo, è un dispositivo perfetto per tenere sotto controllo l’esterno della tua casa, sia di giorno che di notte.

Si collega a un router WiFi 2.4G senza bisogno di hub ed è estremamente resistere anche a condizioni meteo critiche. Sarà sufficiente scaricare l’app Arenti, installarla sulla parete che preferisci e potrai collegarla con un cavo di alimentazione. Perfetta anche per quando andrai in vacanza, questo sistema di sicurezza intelligente wireless, quando rileverà un movimento. andrà ad attivare l’allarme a sirena a tutto volume.

Compatibile anche con Alexa o Google, potrai chiedere anche al tuo assistente vocale di trasmettere video in diretta su dispositivi come Echo Show e Google Home Hub. Insomma, un dispositivo di sorveglianza unico e utilissimo da non perdere a questo prezzo.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa utilissima telecamera per esterni con Alexa e Google al prezzo di soli 39,45 euro. Affrettati, lo sconto del 56% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.