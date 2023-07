Telecamera di sicurezza WiFi con pannello solare a SOLI 49€

Vuoi che la tua casa sia perfettamente sicura senza spendere troppo? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la telecamera di sicurezza Ultivon a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto e risparmia 30 euro sul totale. Con questa videocamera puoi tenere sotto controllo ogni cosa e rispondere con il tuo smartphone a chi suona a casa. Inoltre è WiFi e ha un pannello solare incluso che garantisce un autonomia praticamente infinita.

Telecamera di sicurezza impermeabile per una casa blindata

Grazie alla tecnologia WiFi la puoi collegare facilmente in modalità wireless alla tua rete di casa in pochi secondi senza essere un esperto. E non servono cavi. Ha una batteria da 5200 mAh che, insieme al pannello solare incluso, ti permette di avere un autonomia per 365 giorni all’anno. Inoltre è impermeabile con certificazione di grado IP65 e quindi la puoi mettere tranquillamente all’esterno.

È dotata di un audio bidirezionale che ti permette di parlare, tramite il tuo dispositivo collegato, con chi è nelle vicinanze anche mentre sei fuori casa. Ha un’ottima visione 2K a 1080P a colori e anche di notte, grazie agli infrarossi, potrai vedere ogni dettaglio in modo perfetto. Avrai la possibilità di salvare i tuoi filmati sia in locale, tramite una microSD (non inclusa), oppure nel cloud.

Approfitta anche tu di questa occasione unica e rendi sicura la tua abitazione. Fiondati su Amazon e acquista la telecamera di sicurezza Ultivon a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.