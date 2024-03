Telecamera di sicurezza Wi-Fi in offerta su Amazon: tuo a metà prezzo

Questa telecamera Wi-Fi per esterni è un dispositivo di sicurezza avanzato, offerto a un prezzo molto vantaggioso di 24,99€, grazie a uno sconto del 50%. Questa telecamera di sorveglianza si distingue per la sua alta risoluzione di 4MP, che garantisce immagini nitide e dettagliate, e per la sua capacità di fornire una visione notturna a colori, grazie a una luce integrata che si attiva al rilevamento del movimento.

Il rilevamento del movimento basato sull’intelligenza artificiale è in grado di distinguere tra persone e veicoli, inviando notifiche in tempo reale e attivando un deterrente intelligente attraverso luci stroboscopiche e una sirena integrata per scoraggiare eventuali intrusi. Queste caratteristiche ne fanno un ottimo strumento per aumentare la sicurezza domestica.

La telecamera è impermeabile con una classificazione IP66, il che la rende resistente a qualsiasi condizione meteorologica, e presenta funzionalità di audio bidirezionale che permette la comunicazione con la famiglia o con gli intrusi direttamente dalla telecamera.

Un altro punto di forza è la sua facilità di installazione e la possibilità di conservare i dati su una micro SD fino a 256GB, evitando così le spese aggiuntive per i servizi di abbonamento cloud. La connessione Wi-Fi stabile è assicurata dalle doppie antenne e dalla compatibilità con il Wi-Fi a 2,4 GHz.

La configurazione semplice attraverso l’app mobile e l’accesso remoto ai video live e registrati offrono comodità e tranquillità, consentendo di monitorare la propria casa da qualsiasi luogo. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito a metà prezzo!